Православная Церковь Украины решением Синода определила Порядок предоставления благословения приходам и монастырям ПЦУ на использование нового юлианского календаря.

Как пишет Politeka.net с посылкой на ПЦУ, календарный вопрос стал сложным, но акутальным, учитывая многочисленные запросы от приходов, монастырей, мирян, духовенства и архиереев.

«Итак, начиная с этого месяца, в дальнейшем будем подавать вам общую информацию о самых больших праздниках и днях памяти святых в двух вариантах: по юлианскому (действующему, традиционному) календарю и новоюлианскому (обновленному) календарю, учитывая, что некоторые общины выявили желания и должным образом получили соответствующее синодальное благословение», – сообщили в ПЦУ.

Также украинцам напомнили, что проблемой традиционного юлианского календаря является накопление несоответствия между астрономическим и календарным равноденствием. Сейчас это расхождение составляет 13 дней, но со временем составит месяцы.

Много лет назад, используя наработки астронома Милутина Миланковича по реформе и уточнению юлианского календаря, в Православной Церкви стали вводить обновленный календарь, исключающий недостаток юлианского календаря и более близкий к астрономическим данным, чем григорианский календарь.

Это и есть новый юлианский календарь.

На сегодня его используют: Вселенский Патриархат, Александрийский Патриархат, Антиохийский Патриархат, Румынский Патриархат, Болгарский Патриархат, Церковь Кипра, Церковь Греции, Церковь Албании.

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