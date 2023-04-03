В апреле католики и православные будут отмечать один из главных праздников для верующих – Пасху.

В Православной Церкви Украины также рассказали о других праздниках, которые приходятся на апрель, пишет Politeka.net.

И по юлианскому календарю, и по новоюлианскому.

Напомним, ранее в ПЦУ сообщили, что будут представлять общую информацию о самых больших праздниках и днях памяти святых в двух вариантах: по юлианскому (действующему, традиционному) календарю и новоюлианскому (обновленному) календарю.

«Учитывая, что некоторые общины изъявили желание и должным образом получили соответствующее синодальное благословение», - сообщили в ПЦУ, подчеркнув, что календарный вопрос стал сложным, но настоятельным, учитывая многочисленные запросы от приходов, монастырей, мирян, духовенства и архиереев.

Итак, в воскресенье 9 апреля будет отмечаться Вход Господень в Иерусалим, Вербное воскресенье, которое начинает Страстную неделю – особый период всего церковного года.

«Уникальность этой недели такова, что каждый ее день называется Великим, а совершаемые в это время богослужения не повторяются в течение года», - подчеркнули в ПЦУ.

В этом году Пасха приходится на 16 апреля.

«Апрель для нас действительно полон особым настроением и светом, потому что в этом месяце отмечаем самый большой христианский праздник – Светлое Христово Воскресение», - отметили в ВЦУ.

Пасха отмечается 16 апреля и по юлианскому календарю, и по новоюлианскому.

Во вторник второй после Пасхи недели совершается особое общецерковное поминовение всех от века усопших православных христиан. Этот день носит название Радоница (проводы), и в нынешнем году приходится на 25 апреля.

А в последний день апреля, 30-го числа, верующие будут чествовать память святых женщин-мироносиц, отмечая этот день как общий праздник всех женщин-христианок.

«В течение апреля печальные и радостные события будут по-особому отображаться в праздниках и днях памяти, отражая все, что происходит и в нашей жизни. Но праздник Воскресения Христова свидетельствует о том, что жизнь всегда побеждает смерть…», - отметили в ВТО.

Напомним, ранее украинцам напомнили, что проблемой традиционного юлианского календаря является накопление несоответствия между астрономическим и календарным равноденствием.

Сейчас это расхождение составляет 13 дней, но со временем составит месяцы.

Напомним, также, что попы УПЦ МП в храме совершили нападение на военнослужащего.

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