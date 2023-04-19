Предложение изменить Большой герб Украины появилось в виде петиции на сайте официального Интернет-представительства Президента Украины, пишет Politeka.net.

Так, автор петиции предлагает выбрать фразу, которая выражала бы Национальную Идею Украины и добавить ее к Большому гербу.

Принять решение предлагается на всеукраинском референдуме после войны.

«Запланировать на послевоенный период всеукраинский референдум по вопросу внесения изменений в ст. 20 Конституции Украины, а именно – выбрать одну фразу, выражающую Национальную Идею Украины и добавить эту фразу к великому гербу Украины», - предлагает автор петиции.

Объявить о референдуме предлагается после поддержки петиции 25 тысячами украинцев.

«Чтобы у общества было время подготовить возможные дополнения к списку вариантов надписи, вынесенных на референдум и подготовиться к принятию решений», - говорится в предложении.

В Большом гербе Украины предлагается добавить надпись «Захистити Рай Земний» или «Хистити Рай Земний»

Напомним, в августе 2021 года на внеочередном заседании Верховной Рады 24 августа народные депутаты поддержали законопроект о большом Государственном Гербе. Ранее президент Владимир Зеленский внес его на рассмотрение парламента как безотлагательный.

Большой Государственный Герб Украины включает в себя 4 основных элемента: княжеский знак Владимира Великого, то есть малый Герб; корону Ярослава Мудрого над трезубцем; казака с мушкетом, символ войск Запорожского; льва, который является символом Галицко-Волынского государства.

Напомним, украинцам подарили новый праздник.

Кроме того, сообщалось, что гимн Украины предложили изменить.

Также Politeka.net писала, что в Украине хотят ввести новый майский праздник.