Предложение изменить Большой герб Украины появилось в виде петиции на сайте официального Интернет-представительства Президента Украины, пишет Politeka.net.
Так, автор петиции предлагает выбрать фразу, которая выражала бы Национальную Идею Украины и добавить ее к Большому гербу.
Принять решение предлагается на всеукраинском референдуме после войны.
«Запланировать на послевоенный период всеукраинский референдум по вопросу внесения изменений в ст. 20 Конституции Украины, а именно – выбрать одну фразу, выражающую Национальную Идею Украины и добавить эту фразу к великому гербу Украины», - предлагает автор петиции.
Рф открыла "ящик Пандоры" после сбития американского дрона над Черным морем: к чему может привести инцидент
Жизнь экс-нардепа оборвалась в день рождения: первые подробности трагедии
"Быстрее!": после атаки на центр Херсона на улице лужи крови, количество раненых растет
Шоптенко из "Танців з зірками" показала сына, у которого проблемы в Европе: "Мы все..."
"Несколько часов назад": трагически оборвалась жизнь известного украинского политика
Объявить о референдуме предлагается после поддержки петиции 25 тысячами украинцев.
«Чтобы у общества было время подготовить возможные дополнения к списку вариантов надписи, вынесенных на референдум и подготовиться к принятию решений», - говорится в предложении.
В Большом гербе Украины предлагается добавить надпись «Захистити Рай Земний» или «Хистити Рай Земний»
Напомним, в августе 2021 года на внеочередном заседании Верховной Рады 24 августа народные депутаты поддержали законопроект о большом Государственном Гербе. Ранее президент Владимир Зеленский внес его на рассмотрение парламента как безотлагательный.
Большой Государственный Герб Украины включает в себя 4 основных элемента: княжеский знак Владимира Великого, то есть малый Герб; корону Ярослава Мудрого над трезубцем; казака с мушкетом, символ войск Запорожского; льва, который является символом Галицко-Волынского государства.
Напомним, украинцам подарили новый праздник.
Кроме того, сообщалось, что гимн Украины предложили изменить.
Также Politeka.net писала, что в Украине хотят ввести новый майский праздник.