Українцям розповіли, що буде із цінами на гречку і чи варто вже зараз думати про запаси.

Ціна на одну із улюблених для українців круп ще рік тому була "космічною". Але останнім часом ціна на гречку продовжувала знижуватись. Чи потрібно зараз робити запаси цього продукту, і чого очікувати від ціни в майбутньому, розповіли експерти "Українського союзу промисловців і підприємців Delo.ua.

Аграрії збільшили посівні цієї крупи. Тому цього сезону не повинно бути проблем із кількістю вітчизняного врожаю. До того ж у трьох областях України завершили розмінування земель, де зазвичай сіяли культуру. Тому збільшення площ посіву можливо і за рахунок цих територій.

Аналітики прогнозують, що в тому гоні ціни на гречку істотно не змінюватимуться. Тобто коливання цін на гречку буде незначним – як у бік зменшення, так і збільшення збільшення.

"Якщо інфляція чи курс долара в Україні не зробить раптового стрибка, то значних змін у цінах не буде. Саме фіскальна та монетарна політика впливатимуть на коливання цін на продукти загалом та гречку зокрема", - зазначили експерти.

Варто також зазначити, що на початку 2023 року середня ціна на гречку становила 69,40 грн/кг, а вже у квітні крупа значно подешевшала і стала коштувати в середньому 57,01 грн/кв.

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