Ціна на одну із улюблених для українців круп ще рік тому була "космічною". Але останнім часом ціна на гречку продовжувала знижуватись. Чи потрібно зараз робити запаси цього продукту, і чого очікувати від ціни в майбутньому, розповіли експерти "Українського союзу промисловців і підприємців Delo.ua.
Аграрії збільшили посівні цієї крупи. Тому цього сезону не повинно бути проблем із кількістю вітчизняного врожаю. До того ж у трьох областях України завершили розмінування земель, де зазвичай сіяли культуру. Тому збільшення площ посіву можливо і за рахунок цих територій.
Аналітики прогнозують, що в тому гоні ціни на гречку істотно не змінюватимуться. Тобто коливання цін на гречку буде незначним – як у бік зменшення, так і збільшення збільшення.
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"Якщо інфляція чи курс долара в Україні не зробить раптового стрибка, то значних змін у цінах не буде. Саме фіскальна та монетарна політика впливатимуть на коливання цін на продукти загалом та гречку зокрема", - зазначили експерти.
Варто також зазначити, що на початку 2023 року середня ціна на гречку становила 69,40 грн/кг, а вже у квітні крупа значно подешевшала і стала коштувати в середньому 57,01 грн/кв.
Нагадаємо також, що українців попередили про відчутне подорожчання продуктів перед Великоднем.
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Крім того, Politeka.net писала, що важливий овоч слідом за яйцями та гречкою став "золотим".