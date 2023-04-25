Украинцам рассказали, что будет с ценами на гречку и стоит ли уже сейчас думать о запасах.

Цена на одну из любимых для украинцев круп еще год назад была "космическая". Но в последнее время цена на гречку продолжала снижаться. Нужно ли прямо сейчас делать запасы этого продукта, и чего ожидать от цены в будущем, рассказали эксперты "Украинского союза промышленников и предпринимателей" Delo.ua.

Аграрии увеличили посевные этой крупы. Потому в этом сезоне не должно быть проблем с колличеством отечественного урожая. К тому же, в трех областях Украины завершили разминирование земель, где обычно сеяли культуру. Потому увеличение площадей посева может быть и за счет этих территорий.

Аналитики прогнозируют, что в тому гону цены на гречку не будут существенно меняться. То есть колебание цен на гречку будет незначительным – как в сторону убавления, так и в сторону увеличения.

"Если инфляция или курс доллара в Украине не совершит внезапного скачка, то значительных изменений в ценах не будет. Именно фискальная и монетарная политика будут влиять на колебания цен на продукты в целом и гречку в частности", - отметили эксперты.

Стоит также отметить, что в начале 2023 года средняя цена на гречку составляла 69,40 грн/кг, а уже в апреле крупа значительно подешевела и стала стоить в среднем 57,01 грнивен за килограмм.

Напомним также, что украинцев предупредили об ощутимом подорожании продуктов перед Пасхой.

Также Politeka сообщала, что стоимость базовых продуктов изменилась – какие сейчас цены в магазинах на муку, сахар и соль.

Кроме того, Politeka.net писала, что важный овощ вслед за яйцами и гречкой стал "золотым".