В Україні збираються запровадити накопичувальну пенсію, де роботодавець та сам працівник мають сплачувати внески. Поки закон ще не був прийнятий, а запуск реформи має тривати не менше року після його ухвалення. Про це докладніше розповіли у Міністерстві соціальної політики.

Так, на накопичувальну пенсію пропонують відкладати до 10% зарплати. Частину цієї суми вноситиме роботодавець. Так, середній внесок, який би покривав усі витрати та зберігав кошти – це не менше 7 – 10%. Передбачається також брати до 3% обов'язкових із роботодавця.

Накопичувальна пенсія виплачуватиметься паралельно солідарній пенсії, не впливаючи на її розмір. Варто також зазначити, що законопроект №9212 , який має на меті запустити накопичувальну пенсійну систему, лише зареєстрували і він ще не розглядався навіть у першому читанні.

Користувачі мережі в коментарях негативно сприйняли такий законопроект. Багато хто нагадав, що все й так росте в ціні, а тут ще відкладати з чогось треба. До того ж деякі українці не довіряють установам, куди можна відкладати пенсію, адже сьогодні банк є, а завтра його можуть закрити:

"Краще відкладати в металеву баночку, ніж на рахунок держави. Нічого хорошого з цього ще не вийшло і не вийде років 20 точно", "Не вірю жодним обіцянкам влади чи реформам! Скільки разів за останні 32 роки влада обікрала своїх громадян? Який рівень інфляції ? Скільки збанкрутілих банків?", "А де збирати? жоден банк не може бути надійним, тому що закони не працюють, ми вже накопичували, а взяти тепер ніяк не можемо".

Нагадаємо, деяким пенсіонерам передбачено більше грошей, що потрібно знати.

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