Внедрение накопительной пенсии предполагает, что взносы будут платить не только работодатель, но и работник.

В Украине собираются внедрить накопительную пенсию, где работодатель и сам работник должны платить взносы. Пока закон еще не был принят, а запуск реформы должен продлится не меньше года после его принятия. Об этом подробнее рассказали в Министерстве социальной политики.

Так, на накопительную пенсию предлагают откладывать до 10% от зарплаты. Часть этой суммы будет вносить работодатель. Так, средний взнос, который покрывал бы все расходы и сохранял средства – это не менее 7 – 10%. Предполагается также брать до 3% обязательных с работодателя.

Накопительная пенсия будет выплачиваться параллельно солидарной пенсии, не влияя на ее размер. Стоит также отметить, что законопроект №9212, который ставит целью запустить накопительную пенсионную систему только зарегистрировали и он еще не рассматривался даже в первом чтении.

Пользователи сети в комментариях негативно отнеслись к такому законопроекту. Многие напомнили, что все и так растет в цене, а тут еще откладывать из чего-то нужно. К тому же, некоторые украинцы не доверяют установам, куда можно откладывать пенсию, ведь сегодня банк есть, а завтра его могут закрыть:

"Лучше откладывать в баночку, чем на счет государства. Ничего хорошего из этого еще не вышло и не выйдет лет 20 точно", "Не верю никаким обещаниям власти или реформам! Сколько раз за последние 32 года власть обворовала своих граждан? Каков уровень инфляции? Сколько обанкротившихся банков?", "А где копить? Ни один банк не может быть надежным, потому что законы не работают, мы уже копили, а взять теперь никак не можем".

Напомним, некоторым пенсионерам предусмотрено больше денег, что нужно знать.

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