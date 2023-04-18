На жаль, деякі українці продовжували працювати в росії навіть після 2014 року, коли росія анексувала Крим і ввела війська на Донбас. Такі українці можуть мати проблеми з отриманням пенсійних виплат. Про це повідомляється в проекті постановий, який розміщений для обговорення на сайті Федерації профспілок (ФПУ).

Так, Кабінет міністрів України планує розірвати угоду з урядом російської федерації про трудову діяльність та соціальний захист громадян України та росії, які працюють за межами своїх країн.

Україна та росія підписали угоду у 1992 році. Вона передбачала, що трудовий стаж у зв'язку з роботою в росії та Україні, взаємно зараховувався обома країнами.

Підставою для розірвання існуючого договору стала повномасштабна війна, яку російська федерація розгорнула проти України.

У зв'язку з цим, якщо договір буде розірвано, в українців, які працювали на території росії, виникнуть проблеми. А саме з підрахунком трудового стажу та виходом на заслужений відпочинок. Найімовірніше, це не торкнеться людей із вже призначеними пенсіями, оскільки правові акти не мають зворотної сили.

Але, щодо майбутніх пенсіонерів, то їхні пенсії опиняться під питанням. При цьому варто зачекати на роз'яснення Кабміну.

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