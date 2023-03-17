Как сообщили в пресс-службе СБУ, в Киеве разоблачены организатор и три участника преступной группировки, организовавшей оборудку. Среди изъятого у злоумышленников – 40 коробов поддельных препаратов для онкобольных на сумму более 50 млн грн.
По данным следствия, фигуранты под видом гуманитарной помощи скрыто переправляли в Украину поддельные медпрепараты онкологической группы. Незаконно ввозимую продукцию хранили в антисанитарных условиях на территории арендованных складов в столице. Фальсификат сбывали больным через два специально созданных интернет-магазина. Оплату делки получали на банковские карты родственников и подставных лиц.
В ходе обысков на складе и по адресам проживания злоумышленников обнаружено:
▪️ мобильные телефоны и компьютеры с доказательствами преступной деятельности;
▪️ черную бухгалтерию;
▪️ 3 автомобиля, которыми доставляли «лекарства»;
▪️ более 20 банковских карт, через которые осуществляли расчет с клиентами.
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Экспертизы подтвердили, что изъятые препараты имеют признаки фальсификата и не соответствуют заявленным в инструкции "изготовителя" характеристикам.
Всем участникам преступной группы сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 28 и ч. 2 ст. 321-1 Уголовного кодекса Украины (фальсификация лекарственных средств или обращение фальсифицированных лекарственных средств, совершенное организованной группой). Их заключили под стражу.
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