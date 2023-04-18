К сожалению, некоторые украинцы продолжали работать в россии даже после 2014 года, когда рф аннексировала Крым и ввела войска на Донбасс. У таких украинцев могут возникнуть проблемы с получением пенсионных выплат. Об этом сообщается в проекте постановления, который размещен для обсуждения на сайте Федерации профсоюзов (ФПУ).
Так, Кабинет министров Украины планирует разорвать соглашение с правительством российской федерации о трудовой деятельности и социальной защите граждан Украины и россии, работающих за пределами границ своих стран.
Украина и россия подписали соглашение в 1992 году. Оно предусматривало, что трудовой стаж в связи с работой в рф и Украине, взаимно засчитывался обеими странами.
Основанием для расторжения существующего договора явилась полномасштабная война, которую российская федерация развернула против Украины.
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В связи с этим, если договор будет расторгнут, у украинцев, которые работали на территории рф возникнут проблемы. А именно с подсчетом трудового стажа и выходом на заслуженный отдых. Скорее всего, это не коснется людей с уже назначенными пенсиями, поскольку правовые акты не имеют обратной силы.
Но, что касается будущих пенсионеров, то их пенсии окажутся под вопросом. При этом стоит подождать разъяснений Кабмина.
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