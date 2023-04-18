К сожалению, некоторые украинцы продолжали работать в россии даже после 2014 года, когда рф аннексировала Крым и ввела войска на Донбасс. У таких украинцев могут возникнуть проблемы с получением пенсионных выплат. Об этом сообщается в проекте постановления, который размещен для обсуждения на сайте Федерации профсоюзов (ФПУ).

пенсии, выплаты, пенсионеры

Так, Кабинет министров Украины планирует разорвать соглашение с правительством российской федерации о трудовой деятельности и социальной защите граждан Украины и россии, работающих за пределами границ своих стран.

Украина и россия подписали соглашение в 1992 году. Оно предусматривало, что трудовой стаж в связи с работой в рф и Украине, взаимно засчитывался обеими странами.

Основанием для расторжения существующего договора явилась полномасштабная война, которую российская федерация развернула против Украины.

Популярные статьи сейчас

Рф открыла "ящик Пандоры" после сбития американского дрона над Черным морем: к чему может привести инцидент

"Не все разрушено": назван период, когда россия усилит ракетный террор в Украине

Был весь в крови: подростки под Киевом едва не убили ребенка и сняли все на видео

В Польше начинают раздавать повестки: что происходит и коснется ли это украинцев

"Это шаг отчаяния": в Бахмуте заметили нечто очень странное
Показать еще

пенсия, пенсионер, Пенсионный фонд

В связи с этим, если договор будет расторгнут, у украинцев, которые работали на территории рф возникнут проблемы. А именно с подсчетом трудового стажа и выходом на заслуженный отдых. Скорее всего, это не коснется людей с уже назначенными пенсиями, поскольку правовые акты не имеют обратной силы.

Но, что касается будущих пенсионеров, то их пенсии окажутся под вопросом. При этом стоит подождать разъяснений Кабмина.

Напомним о штрафе почти 70 тысяч: украинцам усилят наказание за распространенное нарушение.

Как сообщала Politeka, в известных магазинах торговали гуманитаркой.

Также Politeka писала, что в Украине пустили в продажу фальсифицированные лекарства, сообщили в СБУ подробности.