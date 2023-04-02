В законопроекте №9076, который зарегистрирован в Верховной Раде, предлагается усилить ответственности за управление авто в нетрезвом состоянии.
Депутаты также предлагают изымать машины у таких украинцев для военных нужд.
В том случае, если водителя "поймали" пьяным за рулем первый раз, ему придется заплатить штраф 17 тысяч гривен, также он останется без права управления автомобилем на один год.
Если в нетрезвом виде за рулем поймают торой раз - состоится обязательная конфискация авто и лишат возможности водить авто на 5 лет. Также увеличится размер штрафа до 51 тысячи гривен.
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В случае, если водителя поймают третий раз пьяным за рулем и если Рада примет законопроекте, нарушитель заплатит штраф в 68 тысяч гривен, все, о чем говорилось выше - остальное останется без изменений.
Часть 130 статьи КУоАП останется без правок, эта статья касается употребления водителем алкоголя после ДТП или задержания патрульными до проведения медосмотра.
Напомним, в Украине вводят е-рецепты на лекарства, не все довольны таким решением.
Как сообщала Politeka, в известных магазинах торговали гуманитаркой.
Также Politeka писала, что в Украине пустили в продажу фальсифицированные лекарства, в СБУ сообщили подробности.