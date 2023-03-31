Так, в Украине рецептурны около 60% зарегистрированных лекарственных средств, теперь для них нужен рецепт врача, об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.
По рецепту теперь продают: антибиотики; противосудорожные средства; гормональные препараты; препараты для лечения артериального давления, сердечных заболеваний; определенные антигельминтные препараты; некоторые антигистаминные средства; кроворазжижающие препараты; антидепрессанты, нейролептики и релаксанты; стероидные лекарства; некоторые лекарства против боли и кашля; успокаивающие.
Обезболивающие на основе парацетамола и ибупрофена можно купить без рецепта, анальгин также, но всего 10 таблеток.
Другие лекарства, не требующие обязательного назначения врачом, можно будет приобрести в аптеке без разрешения врача.
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Чтобы получить рецепт, нужно зарегистрироваться в электронной системе здравоохранения и прийти на прием к врачу.
"А как в таких условиях помогать армии? Пока в министерстве почешут я*ца, подумают на сколько обчистить бюджет, ребята на передовой загнутся. Там тоже будут электронные рецепты?",
" А волонтерам, которые закупают разнообразные лекарства на фронт, как им быть? Сидеть в очередях ко всем врачам! Бред какой-то...",
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Также Politeka писала, что стоимость ходовых продуктов перед Пасхой вырастет в цене.