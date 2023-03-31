Украинцам сообщили, что некоторые лекарства с 1 апреля можно купить только по рецепту семейного врача.

Так, в Украине рецептурны около 60% зарегистрированных лекарственных средств, теперь для них нужен рецепт врача, об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

По рецепту теперь продают: антибиотики; противосудорожные средства; гормональные препараты; препараты для лечения артериального давления, сердечных заболеваний; определенные антигельминтные препараты; некоторые антигистаминные средства; кроворазжижающие препараты; антидепрессанты, нейролептики и релаксанты; стероидные лекарства; некоторые лекарства против боли и кашля; успокаивающие.

Обезболивающие на основе парацетамола и ибупрофена можно купить без рецепта, анальгин также, но всего 10 таблеток.

Другие лекарства, не требующие обязательного назначения врачом, можно будет приобрести в аптеке без разрешения врача.

Чтобы получить рецепт, нужно зарегистрироваться в электронной системе здравоохранения и прийти на прием к врачу.

"А как в таких условиях помогать армии? Пока в министерстве почешут я*ца, подумают на сколько обчистить бюджет, ребята на передовой загнутся. Там тоже будут электронные рецепты?",

" А волонтерам, которые закупают разнообразные лекарства на фронт, как им быть? Сидеть в очередях ко всем врачам! Бред какой-то...",

"А теперь давайте подумаем, сколько кругов ада нужно пройти для получения рецепта, сколько времени и денег. Доехать до врача, выстоять в очереди, еще анализы будут требовать дополнительные чтобы заработать, доказать что тебе нужно именно это лекарство. И это в условиях войны.",