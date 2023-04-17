Граждане Украины могут рассчитывать на минимальную пенсию в Польше при определенных условиях.

Как пишет Gremi Personal, еще в 2012 году Польша и Украина подписали соглашение о социальном обеспечении. Для того, чтобы получать польскую пенсию нужно предоставить ваше последнее место работы в Польше, где вы были трудоустроены официально.

Следует отвечать следующим требованиям: вы работали по трудовому договору (umowa o pracę) или по договору доверенности (umowa zlecenie) и достигли пенсионного возраста в Польше (не менее 60 лет для женщин или 65 для мужчин).

У вас минимальный трудовой стаж, а именно это 20 лет для женщин и 25 для мужчин. Общий стаж включает сумму лет работы в Польше и в Украине , то есть минимальный стаж по работе в каждой из стран в этом случае нет. И если вы постоянно живете в Польше - можете рассчитывать на пенсию в этой стране.

К слову, минимальная пенсия в Польше в этом году составляет 1445,48 злотых в месяц, это около 12 400 гривен.

Для того, чтобы получать пенсию в Польше нужно обратиться в ZUS по месту жительства и предоставить паспорт, номер PESEL, карту быта, карту налогоплательщика и документы о трудовом стаже (трудовая книжка, справка, диплом, военный билет).

Кроме того, необходимо указать реквизиты счета в польском банке.

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