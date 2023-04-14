Однако пенсионеры имеют право подать заявление в ПФУ для получения пенсии, в каждом частном случае будут решать о возврате выплат.

Украинские пенсионеров предупредили о том, что некоторые из них могут лишиться выплат. В частности, это касается тех пенсионеров, которые выехали за границу не на временное, а постоянное место жительства. Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины.

Пенсионеры могли выехать из Украины не в статусе беженца, а на постоянное место жительства, потому они будут лишены пенсионных выплат. В таком случае, миграционная служба сообщает об оформленном выезде из Украины. Сразу же после этого начисление денежных выплат прекращается.

Однако пенсионеры имеют право подать заявление в ПФУ для получения пенсии. При этом таким пенсионерам нужно предъявить документы о выезде на постоянное место жительства. Таким образом, они могут получить пенсию за 6 месяцев, считая с месяца, следующего за месяцем снятия с учета по месту жительства.

Пользователи сети назвали такое решение "несправедливым". Многие не могли понять, почему отбирать пенсию из-за смены места жительства в другой стране.

"А почему? Человек свое отработал и государству за свой период мзду оплатил. Причем здесь то, где он живет на пенсии? На пенсии государство возвращает то, что человек сам ему когда-то платил", "Заработал пенсию, но получать еë не можешь, если живëшь в другой стране. А куда же денутся твои деньги? Ах, да! Государство у тебя их заберет", "Заработанную пенсию никто не имеет права забрать, теперь Европейский суд будет переполнен документами о возобновлении пенсии".

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