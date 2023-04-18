У Пенсійному фонді розповіли про нарахування надбавки та хто може отримати додаткові кошти.

Стало відомо, що деякі українки мають право на отримання надбавки до пенсії у розмірі 35% прожиткового мінімуму. Крім того, вони можуть вийти на заслужений відпочинок раніше за досягнення 60-річчя. Про це повідомило профільне видання "НаПенсії" та розкрило деталі.

Так, мешканка Вінницької області звернулася до Пенсійного фонду із запитанням. Вона розповіла, що виховує п'ятьох дітей та має інвалідність, через свій стан здоров'я отримує соціальні виплати. Жінку цікавило, коли вона має право вийти на пенсію за віком.

У ПФУ пояснили, що українки, які виховують п'ятьох чи більше дітей, можуть вийти на пенсію із 50 років. При цьому потрібно дотримуватись двох обов'язкових умов:

щонайменше п'ятьох дітей вони мають виховувати до шестирічного віку;

у них має бути до 50 років не менше ніж 15 років страхового стажу.

До того ж, багатодітні мами мають право на надбавку до своїх пенсійних виплат за особливі заслуги перед Україною. Ця додаткова пенсія згідно із законом дорівнює 35% від прожиткового мінімуму для непрацездатних громадян.

Наразі прожитковий мінімум для непрацездатних громадян дорівнює 2093 гривням, тому щомісячна надбавка до пенсії для таких жінок становитиме 732,55 гривні.

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