Стало известно, что некоторые украинки имеют право на получение надбавки к пенсии в размере 35% от прожиточного минимума. Кроме того, они могут выйти на заслуженный отдых раньше достижения 60-летия. Об этом сообщило профильное издание "НаПенсії" и раскрыло детали.
Так, жительница Винницкой области обратилась в Пенсионный фонд с вопросом. Она рассказала, что воспитывает пятерых детей и имеет инвалидность, из-за своего состояния здоровья получает социальные выплаты. Женщину интересовало, когда она имеет право выйти на пенсию по возврасту.
В ПФУ объяснили, что украинки, которые воспитывают пятерых или больше детей, могут выйти на пенсию с 50 лет. При этом нужно придерживаться двух обязательных условий:
- по меньшей мере пятерых детей они должны воспитывать до шестилетнего возраста;
- у них должно быть до 50 лет не менее 15 лет страхового стажа.
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Ко всему прочему, многодетные мамы имеют право на надбавку к своим пенсионным выплатам за особые заслуги перед Украиной. Эта дополнительная пенсия по закону равна 35% от прожиточного минимума для нетрудоспособных граждан.
Сейчас прожиточный минимум для нетрудоспособных граждан равняется 2093 гривнам, потому ежемесячная надбавка к пенсии для таких женщин составит 732,55 гривны.
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