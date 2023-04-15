Бажаючі можуть здійснити пожертву у Пенсійний фонд і таким чином збільшити розмір пенсії комусь зі своїх близьких

Українці можуть одержати новий вид пенсій. Зокрема, українці, які перебувають за кордоном чи на території України, можуть пожертвувати гроші до Пенсійного фонду. Про це розповіли на сторінці у Фейсбук Пенсійного фонду.

Тобто закон, ухвалений Верховною Радою у 2022 році, дозволяє здійснювати благодійні внески на виплату пенсій для будь-якого українця пенсійного віку. Такі внески можна робити на користь конкретної людини, яка вже отримує пенсію та має рахунок у Пенсійному фонді.

Це новий вид пенсій, благодійником якої може стати будь-який громадянин України. Відповідно до цього, якщо хтось відправить на рахунок 10 тисяч гривень, то 7 тисяч із них отримає пенсіонер, для якого пожертвували ці гроші, а 3 тисячі гривень відправлять на пенсії комусь іншому.

У коментарях багато українців обурилися новим видом пенсії та запропонували жертвувати саме бізнесменам та нардепам:

"Це абсурд! Треба гнати на фронт цих лежнів, щоб не було часу придумувати як обібрати працьовиту частину населення!", "Чомусь чиновники з великими пенсіями та зарплатами не хочуть поділитися своїми доходами і на ЗСУ дати", "Пани депутати дайте приклад", "Не знають, як бідний народ ще обдурити", "Самі платіть собі пенсії, самі лікуєтеся, тільки податки не забувайте платити, а то ж ми дуже їсти хочемо".

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