Українці можуть одержати новий вид пенсій. Зокрема, українці, які перебувають за кордоном чи на території України, можуть пожертвувати гроші до Пенсійного фонду. Про це розповіли на сторінці у Фейсбук Пенсійного фонду.
Тобто закон, ухвалений Верховною Радою у 2022 році, дозволяє здійснювати благодійні внески на виплату пенсій для будь-якого українця пенсійного віку. Такі внески можна робити на користь конкретної людини, яка вже отримує пенсію та має рахунок у Пенсійному фонді.
Це новий вид пенсій, благодійником якої може стати будь-який громадянин України. Відповідно до цього, якщо хтось відправить на рахунок 10 тисяч гривень, то 7 тисяч із них отримає пенсіонер, для якого пожертвували ці гроші, а 3 тисячі гривень відправлять на пенсії комусь іншому.
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У коментарях багато українців обурилися новим видом пенсії та запропонували жертвувати саме бізнесменам та нардепам:
"Це абсурд! Треба гнати на фронт цих лежнів, щоб не було часу придумувати як обібрати працьовиту частину населення!", "Чомусь чиновники з великими пенсіями та зарплатами не хочуть поділитися своїми доходами і на ЗСУ дати", "Пани депутати дайте приклад", "Не знають, як бідний народ ще обдурити", "Самі платіть собі пенсії, самі лікуєтеся, тільки податки не забувайте платити, а то ж ми дуже їсти хочемо".
Нагадаємо, українці отримають додаткові виплати, хто може розраховувати на допомогу.
А ще Politeka повідомляла, що у Пенсійному фонді розповіли нові деталі перерахунку пенсій: українці стурбовані.
Також Politeka писала про пенсію понад 10 тисяч гривень: скільки пенсіонерів в Україні одержують такі виплати.