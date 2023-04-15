Желающие могут пожертвовать в Пенсионный фонд и таким образом увеличить размер пенсии кому-то из своих близких

Украинцы могут получить новый вид пенсий. В частности, украинцы, которые находятся за границей или на территории Украины, могут пожертвовать деньги в Пенсионный фонд. Об этом рассказали на странице в Фейсбук Пенсионного фонда.

То есть закон, принятый Верховной Радой в 2022 году, разрешает осуществлять благотворительные взносы на выплату пенсий для любого украинца пенсионного возраста. Такие взносы можно делать в пользу конкретного человека, уже получающего пенсию и имеющего счет в Пенсионном фонде.

Это новый вид пенсий, благотворителем которой может стать любой гражданин Украины. Согласно этому, если кто-то отправит на счет 10 тысяч гривен, то 7 тысяч из них получит пенсионер для которого пожертвовали эти деньги, а 3 тысячи гривен отправят на пенсии кому-то другому.

В комментариях многие украинцы возмутились новым видом пенсии и предложили жертвовать именно бизнесменам и нардепам:

"Это абсурд! Надо гнать на фронт этих лежибок, чтобы не было времени придумывать как обобрать трудолюбивую часть населения!", "Почему-то чиновники с большими пенсиями и зарплатами не хотят поделиться своими доходами и на ВСУ дать", "Паны депутаты представьте пример", "Не знают, как этот бедный народ еще обмануть", "Сами платите себе пенсии, сами лечитесь, только налоги не забывайте платить а то ж мы очень кушать хотим".

Напомним, украинцы получат дополнительные выплаты, кто может рассчитывать на пособие.

А еще Politeka сообщала, что в Пенсионном фонде рассказали новые детали перерасчета пенсий: украинцы обеспокоены.

Также Politeka писала о пенсии более 10 тысяч гривен: сколько пенсионеров в Украине получают такие выплаты.