Однак пенсіонери мають право подати заяву до ПФУ для отримання пенсії, у кожному окремому випадку вирішуватимуть про повернення виплат.

Українські пенсіонери попередили про те, що деякі з них можуть втратити виплати. Зокрема це стосується тих пенсіонерів, які виїхали за кордон не на тимчасове, а постійне місце проживання. Про це повідомили у Пенсійному фонді України.

Пенсіонери могли виїхати з України не в статусі біженця, а на постійне місце проживання, тому вони будуть позбавлені пенсійних виплат. У такому разі міграційна служба повідомляє про оформлений виїзд з України. Відразу після цього нарахування грошових виплат припиняється.

Однак пенсіонери мають право подати заяву до ПФУ для отримання пенсії. При цьому таким пенсіонерам необхідно пред'явити документи про виїзд на постійне місце проживання. Таким чином, вони можуть отримати пенсію за 6 місяців, рахуючи з місяця, який слідує за місяцем зняття з обліку за місцем проживання.

Користувачі мережі назвали таке рішення "несправедливим". Багато хто не міг зрозуміти, чому відбирати пенсію через зміну місця проживання в іншій країні.

"А чому? Людина своє відпрацювала і державі за свій період винагороду сплатила. Причому тут те, де вона живе на пенсії? На пенсії держава повертає те, що людина сама їй колись платила", "Заробила пенсію, але отримувати її не можеш , якщо живеш в іншій країні. А куди ж подінуться твої гроші? Ах, так! Держава у тебе їх забере", "Зароблену пенсію ніхто не має права забрати, тепер Європейський суд буде переповнений документами про відновлення пенсії".

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