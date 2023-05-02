Абоненти "Київстару" повідомили про неприємні ситуації, з якими зіткнулися, користуючись цим мобільним оператором.

Так, перераховуючи недоліки «Київстара», ображений абонент каже, що все "сплошний мінус", пише Politeka.net.

Про свої проблеми з «Київстаром», абонент повідомив на сторінці Першого незалежного сайта відгуків України.

Чоловік також підкреслив, що користувався послугами «Київстар» багато років.

«Користувався оператом Київстар вже більше 10 років. 27 квітня 2023 року вирішили підняти тариф. Запропонували перейти самостійно по акційному тарифу на 3 платежі. Як тільки перейшов на запропонований тариф, поповнив баланс на вказану суму», - розповідає абонент.

Саме у цей момент, каже абонент «Київстара» сталося щось дивне:

«Гроші відразу зняло по старому тарифу, протягом 1 хвилини заблокувало всі проплачені послуги за старим тарифом а на новий вже "неддостатньо коштів", бо попередній тариф згідно умов анулюється».

Так, скаржиться абонент, його гроші «улетіли в небо», і тариф так і не було підключено.

«І кошти вони повертати не будуть, які анулювалися. Тех.підтримка жахлива. Просто жах, більше ніколи не буду користуватися Вашими послугами», - запевнив чоловік.

Перераховуючи недоліки «Київстара», абонент поскаржився також на поганий зв’язок і погане обслуговування.

«Жахливий звязок, інтернет 2G+, біля вишки 4G(в зоні 500-700 м прямої видимісті). Погане обслуговування, спілкування через чатБОТ "Зоряна" або сайт, дозвонитись до оператора 466 з потугами можливо... протягом 1 години, розвод на гроші».

Додамо, ще один абонент «Київстара» також скаржиться на проблеми:

«В компанії немає відділу контролю якості, обладнання застаріле, працює не відповідно до того що заявляє провайдер. Дуже часто швидкість інтернету нижча заявленої, приблизно раз на місяць взагалі пропадає сигнал, або приходить зі швидкістю 1-2mb/c…», - розповідає абонент про інтернет від «Київстар», додаючи, що за період, в який послуги не надаються кошти «Київстар» не повертає.

«Категорично не рекомендую!», - зазначив абонент, запевнивши, що переваг у «Київстара» немає.

Нагадаємо, абоненти скаржаться на "Київстар".

Також повідомлялось, що абонентка Lifecell попередила про зникнення грошей.

Крім того, Politeka.net писала, що мобільні оператори змінюють правила та ціни.