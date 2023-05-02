Абоненты "Киевстара" сообщили о неприятных ситуациях, с которыми столкнулись, пользуясь этим мобильным оператором.

Так, перечисляя недостатки «Киевстара», обиженный абонент говорит, что все "сплошной минус", пишет Politeka.net.

О своих проблемах с «Киевстаром», абонент сообщил на странице Первого независимого сайта отзывов Украины.

Мужчина также подчеркнул, что пользовался услугами "Киевстар" многие годы.

«Пользовался оператом Киевстар уже больше 10 лет. 27 апреля 2023 решили поднять тариф. Предложили перейти самостоятельно по акционному тарифу на 3 платежа. Как только перешел на предложенный тариф, пополнил баланс на указанную сумму», – рассказывает абонент.

Именно в этот момент, говорит абонент «Киевстара», произошло нечто странное:

«Деньги сразу сняло по старому тарифу, в течение 1 минуты заблокировало все проплаченные услуги по старому тарифу, а на новый уже "недостаточно средств", потому что предыдущий тариф согласно условиям аннулируется».

Так, жалуется абонент, его деньги «улетели в небо», и тариф так и не был подключен.

«И средства они возвращать не будут, аннулировались. Тех.поддержка ужасающая. Просто ужас, больше никогда не буду пользоваться Вашими услугами», - заверил мужчина.

Перечисляя недостатки «Киевстара», абонент пожаловался также на плохую связь и плохое обслуживание.

«Ужасная связь, интернет 2G+, у вышки 4G (в зоне 500-700 м прямой видимости). Плохое обслуживание, общение через чатБОТ "Зоряна" или сайт, дозвониться оператору 466 с потугами возможно... в течение 1 часа, развод на деньги».

Еще один абонент «Киевстара» также жалуется на проблемы:

«У компании нет отдела контроля качества, оборудование устаревшее, работает не в соответствии с тем, что заявляет провайдер. Очень часто скорость интернета ниже заявленной, примерно раз в месяц вообще пропадает сигнал, или приходит со скоростью 1-2mb/c…», - рассказывает абонент об интернете от «Киевстар», добавляя, что за период, в который услуги не предоставляются, «Киевстар» средства не возвращает.

«Категорически не рекомендую!», - отметил абонент, заверив, что преимуществ у «Киевстара» нет.

Напомним, абоненты жалуются на "Киевстар".

Также сообщалось, что абонент Lifecell предупредила об исчезновении денег.

Кроме того, Politeka.net писала, что мобильные операторы изменяют правила и цены.