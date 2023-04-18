Про важливі зміни у правилах користування мобільним зв’язком повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, пише Politeka.net.

За його словами, ціни на дзвінки близьким у Європі для українців знизяться.

«Оператори не списуватимуть по 30 гривень за хвилину розмови. Не треба буде й змінювати SIM-картки під час поїздок Європою. Крім цього, права споживачів будуть захищені за правилами ЄС», - повідомив Федоров.

Таку пропозицію вже схвалила Рада ЄС та дала зелене світло для двостороннього рішення. Федоров наголосив, що у той час, як українці не будуть сплачувати додаткові збори за зв’язок у Європі, европейці також його не сплачиватимуть в Україні.

Фінальне рішення має схвалити Комітет асоціації в торговельному складі.

Нагадаємо, основними операторами є Київстар, Vodafone Україна та lifecell, які разом займають понад 97 % ринку мобільного зв'язку в Україні.

У лютому поточного року українські та європейські оператори зв'язку продовжили на шість місяців дію угоди про доступний роумінг.

Нагадаємо, мобільний оператор Київстар заявив про блокування деяких абонентів, стало відомо про причину такого рішення.

Також повідомлялось про масштабне відключення мобільного зв'язку.

Крім того, Politeka.net писала, що окупанти підслуховують телефони українців.