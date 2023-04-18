О важных изменениях в правилах использования мобильной связи сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, пишет Politeka.net.

По его словам, цены на звонки близким в Европе для украинцев снизятся.

«Операторы не будут списывать по 30 гривен в минуту разговора. Не нужно будет менять SIM-карты во время поездок по Европе. Кроме того, права потребителей будут защищены по правилам ЕС», - сообщил Федоров.

Такое предложение уже одобрил Совет ЕС и дал зеленый свет для двустороннего решения. Федоров подчеркнул, что в то время как украинцы не будут платить дополнительные сборы за связь в Европе, европейцы также его не будут платить в Украине.

Финальное решение должен одобрить Комитет ассоциации в торговом составе.

Напомним, основными операторами являются Киевстар, Vodafone Украина и lifecell, которые вместе занимают более 97% рынка мобильной связи в Украине.

В феврале текущего года украинские и европейские операторы связи продлили на шесть месяцев действие соглашения о доступном роуминге.

Напомним, мобильный оператор Киевстар заявил о блокировке некоторых абонентов, стало известно о причине такого решения.

Также сообщалось о масштабном отключении мобильной связи.

Кроме того, Politeka.net писала, что оккупанты подслушивают телефоны украинцев.