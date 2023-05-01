У абонентки мобільного оператора Lifecell сталася неприємна ситуація, тож вона попередила й інших абонентів.

Абонентка Lifecell повідомила, що в неї з рахунку дивним чином зникли гроші, пише Politeka.net.

За словами жінки, з 7 квітня вона щодня отримувала смс з номера 846 з «дурними запитаннями».

«Так як я ніколи не граю в азартні ігри з оператором, вимкнула звук отримання смс і заспокоїлась. А не треба було. Гроші з рахунка пропали. Небагато, але неприємно», - розповідає абонентка Lifecell на Першому незалежному сайті відгуків України.

Поспілкуватись з представником Lifecell виявилося нереально, каже жінка. Спочатку бот Lifecell відповів, що по її номеру платних підписок немає.

«Я не відступала і нарешті мені зізналися. Підключена акція «злови удачу» смс платні - 6 гривень одне. Я спілкувалась з Оленою, Оксаною і Михайлом і, бінго!!! ТОВ «мобайл консалтинг груп» є організатором даної акції. Яку мені підключили без моєї участі», - розповідає абонентка Lifecell.

«Шахрайство», за словами жінки, припинилось після того, як вона двічі відправила на номер 846 свою вимогу.

«Зі зміною тарифів взагалі дивні речі кояться. Пишуть, що перепідключення платне, але це не так. Будьте обережні з лаймося. Я думаю покинути цих шахраїв. Єдине що стримує, там, де я живу Київстар ще гірше працює», - зізналася абонентка Lifecell.

Нагадаємо, оператори мобільного зв'язку змінюють правила та ціни.

Крім того, Politeka.net писала, що Київстар заблокував деяких абонентів.

Також повідомлялось, що абоненти скаржаться на «Київстар».