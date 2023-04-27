Абонент lifecell відмовився від послуг цього мобільного оператора після чергового підвищення тарифу.

Оператор lifecell, за словами ображеного клієнта, не цінує своїх постійних абонентів, пише Politeka.net.

Так, за словами вже колишнього абонента lifecell на ім’я Андрій, йому подобався цей оператор.

«На відміну від "Київстар" інтернет працював без нарікань і не пропадав, плюс 200 хвилин на номери інших операторів і безліміт дзвінків в мережі lifecell - були приємним бонусом до інтернету», - розповів Андрій на Першому незалежному сайті відгуків України про свої враження від користування lifecell.

Однак, від lifecell довелось відмовитись. І причина цього - повторне підвищення ціни.

«Перестав користуватись буквально декілька місяців тому - після повторного підвищення ціни на тарифний план (виріс зі 175/ міс до 325 грн/ міс.)», - повідомив вже колишній абонент lifecell.

Чоловік зазначає, що таким чином мобільний оператор lifecell демонструє, що свої клієнтів він не цінує. На думку Андрія, lifecell міг, наприклад, ввести програму з спеціальними персональними пропозиціями для тих, хто досить довгий період користується вашими послугами.

«Не менше чотирьох років був з цим оператором», - уточнив чоловік, додаючи, що втім жодного разу не стикався з проблемою незрозумілого зняття коштів з рахунку.

Вказуючи на недоліки lifecell, Андрій назвав єдиний – «не цінують постійних клієнтів».

Нагадаємо, оператори мобільного зв'язку змінюють правила та ціни.

Також повідомлялось, що кількість штрафів різко збільшиться - з'явилося термінове попередження.

Крім того, Politeka.net писала, що Київстар заблокував деяких аобонентів.