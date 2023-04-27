Штрафувати українців почнуть частіше, і цьому є причина.

Мова йде про штрафи за порушення правил дорожнього руху, пише Politeka.net.

Про важливі зміни українців попередив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

За його словами, з 28 квітня на автомобільних дорогах міст Житомира, Івано-Франківська, Києва, Кременчука, Львова, Мукачева, Полтави, Чернівців, Черкас, Вінницької, Волинської, Івано-Франківської, Київської, Кіровоградської, Львівської та Рівненської областей відновлять роботу 35 комплексів автоматичної фіксації правопорушень (які працювали до повномасштабного вторгнення рашистів).

Крім того, у Дніпрі та Кременчуці запрацює 4 нових прилади контролю. Загалом розпочнуть роботу 39 комплексів автоматичної фіксації правопорушень.

Всі ці комплекси будуть працювати на фіксацію найрозповсюдженішої причини ДТП — перевищення дозволеної швидкості руху.

Нагадаємо, після того як камера зафіксувала порушення ПДР, інформація надходить до Центру опрацювання даних патрульної поліції. Далі співробітник відомства розглядає порушення, звертаючись до реєстрів, необхідних для винесення постанови про накладення адміністративного стягнення.

Невдовзі штраф надходить або власникові автомобіля, або користувачеві авто (якщо ці дані внесено до реєстру). У разі якщо автомобіль на іноземних номерах, то штраф сплачує той, хто ввіз цю машину на територію України.

Також нагадаємо про суми штрафів: за перевищення швидкості від 20 до 50 км/год — штраф 340 грн., за перевищення швидкості на понад 50 км/год — 1700 грн.

За проїзд смугою громадського транспорту — 680 грн.

За проїзд перехресть на «червоний» сигнал світлофора — 425 — 510 грн.

Нагадаємо, в Україні хочуть заборонити продаж популярної продукції.

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