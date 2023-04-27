Штрафовать украинцев начнут чаще, и тому есть причина.

Речь идет о штрафах за нарушение ПДД, пишет Politeka.net.

О важных переменах украинцев предупредил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

По его словам, с 28 апреля на автомобильных дорогах Житомира, Ивано-Франковска, Киева, Кременчуга, Львова, Мукачево, Полтавы, Черновцов, Черкасс, Винницкой, Волынской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Львовской и Ровенской областей возобновят работу 35 комплексов автоматической фиксации правонарушений (работавших до полномасштабного вторжения рашистов).

Кроме того, в Днепре и Кременчуге заработают 4 новых прибора контроля. Всего начнут работу 39 комплексов автоматической фиксации правонарушений.

Все эти комплексы будут работать на фиксацию самой распространенной причины ДТП – превышение разрешенной скорости движения.

Напомним, после того как камера зафиксировала нарушение ПДД, информация поступает в Центр обработки данных патрульной полиции. Далее сотрудник ведомства рассматривает нарушения, обращаясь в реестры, необходимые для вынесения постановления о наложении административного взыскания.

Вскоре штраф поступает либо владельцу автомобиля, либо пользователю авто (если данные внесены в реестр). В случае, если автомобиль на иностранных номерах, то штраф уплачивает тот, кто ввез эту машину на территорию Украины.

Также напомним о суммах штрафов: за превышение скорости от 20 до 50 км/ч – штраф 340 грн., за превышение скорости более чем на 50 км/ч – 1700 грн.

За проезд полосой общественного транспорта - 680 грн.

За проезд перекрестков на «красный» сигнал светофора – 425 – 510 грн.

Напомним, в Украине хотят запретить продажу популярной продукции.

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