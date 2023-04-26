В Черновцах на проспекте Независимости прохожая пенсионерка решила наломать ветки магнолии.
Однако женщина с букетом в какой-то момент споткнулась и упала на тротуар с высоты.
Видео с камер наблюдения появилось в соцсети ТикТок, передает "Черновицкий луч".
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"Бог приказал за такое свинство прямо на месте",
" Штраф две пенсии возможно человек задумался",
"Мы хотим, чтобы было хорошо. А Люди ломают все",
"Порядок и закон на первом месте и для всех и наказание соответствующее должно быть и поэтому так живем, но почему-то за границей люди любуются красотой и даже в голову им не приходит вырывать цветы деревца", - пишут в комментариях.
К слову, 20-летний житель города Украинка Киевской области похитил деньги из благотворительного ящика.
Вор проник в здание путем разбив окна на втором этаже.
Злоумышленник был оперативно найден и задержан.
По факту кражи [ч.4 ст.185 УК] следователи приступили к досудебному расследованию.
Фигуранту грозит до 8 лет лишения свободы.
Готовясь к бегству из Лавры, священнослужители УПЦ МП пригнали фуры, в которые грузили мебель и другое имущество.
Также сообщалось, что у "Паши-Мерседеса" нашли роскошный дом.
Кроме того, напомним, что всплыла правда об автопарке наместника Киево-Печерской Лавры.