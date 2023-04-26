В Черновцах на проспекте Независимости прохожая пенсионерка решила наломать ветки магнолии.

Однако женщина с букетом в какой-то момент споткнулась и упала на тротуар с высоты.

Видео с камер наблюдения появилось в соцсети ТикТок, передает "Черновицкий луч".

"Мгновенная карма догнала женщину",

"Бог приказал за такое свинство прямо на месте",

" Штраф две пенсии возможно человек задумался",

"Мы хотим, чтобы было хорошо. А Люди ломают все",

"Порядок и закон на первом месте и для всех и наказание соответствующее должно быть и поэтому так живем, но почему-то за границей люди любуются красотой и даже в голову им не приходит вырывать цветы деревца", - пишут в комментариях.

К слову, 20-летний житель города Украинка Киевской области похитил деньги из благотворительного ящика.

Вор проник в здание путем разбив окна на втором этаже.

Злоумышленник был оперативно найден и задержан.

По факту кражи [ч.4 ст.185 УК] следователи приступили к досудебному расследованию.

Фигуранту грозит до 8 лет лишения свободы.

Готовясь к бегству из Лавры, священнослужители УПЦ МП пригнали фуры, в которые грузили мебель и другое имущество.

Также сообщалось, что у "Паши-Мерседеса" нашли роскошный дом.

Кроме того, напомним, что всплыла правда об автопарке наместника Киево-Печерской Лавры.