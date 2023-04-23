В сети появилось видео, как дедушка на коленях в коридоре умолял врача принять его.

Врач якобы заявила, что у нее в кабинете пациентка и она не может ее выгнать.

"Что мне делать? Я больше к вам не приду! Я не могу, потому что я не годен, не годен уже ходить" – жаловался дедушка на видео.

В медучреждении отреагировали на данное видео заявив, что пенсионера принял врач, передает "ТСН".

Там добавили, что пациентов принимают по электронным записям, но если в коридоре будет человек, которому нужна срочная помощь - ему не откажут.

"Дедушка, запечатленный на видео, живет на улице Ереванской. Там есть филиал клиники, и дедушка мог получить помощь гораздо ближе к своему дому. В то же время он пришел в медучреждение на улице Лобановского, преодолев при этом немалый путь" – заявили в медицинском учреждении.

У врача закончилось приемное время, но дедушку приняли и выписали необходимое лечение.

"Жорстокі люди,які поки що не розуміють як діду тяжко прийти до лікаря з хворими ногами...та ще і втрачати зір, живучи одиноко,без підтримки",

"Сумно...дай Боже в старості нам не хворіти. Ми повинні розуміти що не усі люди похилого віку вміють записатись в чергу онлайн. На скільки в безвиході був цей дідусь щоб проситись до лікаря на колінах!!! Сумно...."

"Раніше приймали без електронних записів. Людина йшла в реєстратуру, записувалася до будь - якого лікаря і в порядку живої черги проходила огляд. Зараз треба 2 неділі, щоб записатися до сімейного, потім місяць, щоб до спеціаліста", - пишут в комментариях украинцы.

Напомним, дедушка на коленях умолял врача о помощи, но ему отказали: "Уровень человечности равен нулю".

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