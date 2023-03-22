У зв'язку з прийдешнім виселенням семінаристи почали вивозити майно з Києво-Печерської Лаври.

Так, із храмів вивозять предмети меблів, книги, особисті речі, пише Politeka.net.

Один із семінаристів повідомив журналісту, що це «просто так», оскільки невідомо, як розвиватимуться події до 29 березня. Нагадаємо, ченці УПЦ МП мають залишити територію Києво-Печерської лаври до 29 березня цього року.

Коментуючи виселення ченців, голова Міністерства культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко наголосив, що вони намагалися вивезти й інші речі.

«Вивозили бойлери, столи та все інше. І також намагалися вивезти інші речі, на які громадяни донатили кошти, щоб лавра могла жити. Як вони вивозять це майно – ще потрібно окремо розібратися», - наголосив Ткаченко.

За його словами, у разі відсутності речей, які перебувають у державній власності, буде кримінальна відповідальність. Робота комісії має завершитися до 29 березня, дані будуть оприлюднені.

При цьому Ткаченко виключив, що з Лаври могли вивезти щось на машинах – авто перевіряють.

"Є питання щодо мощей, що знаходяться в печерах, але зараз доступ до печер перекрито. Тому я сподіваюся, що нічого кримінального не буде. Якщо буде, то відповідальність негайно", – зазначив міністр.

Додамо, Ткаченко розповів, що через дії намісника Почаївської лаври буде відкрито кримінальне провадження у зв'язку з перешкоджанням користування майном держави.

«Керівником Почаївської лаври подано позов до суду щодо того, щоб повернули церкву, з якою закінчилася угода про користування УПЦ (МП) на території лаври», - заявляв міністр.

За його словами, священик, який керує у Почаївській лаврі, не допустив представників заповідника до церкви.

У свою чергу українці, коментуючи виселення УПЦ МП із лаври, висловлюють впевненість, що кримінальна відповідальність таки буде.

«Виходить, що розбиратися почнуть, коли вони вже все вивезуть. Це в нашому стилі»,

«Плювати вони хотіли на відповідальність. Відповідь буде – не знаємо, не бачили і під опис нічого не приймали»,

«Спочатку дадуть вкрасти та втекти, потім відкриють кримінальне провадження, тіпа».

Нагадаємо, в УПЦ МП скаржаться, що їм закрили доступ до печер та мощів Лаври.

Також повідомлялося, що в УПЦ МП також можуть забрати Почаївську лавру.

Крім того, Politeka.net писала, що "Паша Мерседес" зірвався на погрози через виселення.