В связи с грядущим выселением семинаристы начали вывозить имущество из Киево-Печерской Лавры.

Так, из храмов вывозят предметы мебели, книги, личные вещи, пишет Politeka.net.

Один из семинаристов сообщил журналисту, что это «просто так», поскольку неизвестно, как будут развиваться события до 29 марта. Напомним, монахи УПЦ МП должны покинуть территорию Киево-Печерской лавры до 29 марта текущего года.

Комментируя выселение монахов, глава Министерства культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко отметил, что они пытались вывезти и другие вещи.

«Вывозили бойлеры, столы и все остальное. И так же пытались вывезти другие вещи, на которые граждане донатили средства, чтобы лавра могла жить. Как они вывозят это имущество – еще нужно отдельно разобраться», - отметил Ткаченко.

По его словам, в случае отсутствия вещей, находящихся в государственной собственности, будет уголовная ответственность. Работа комиссии должна завершиться до 29 марта, данные будут обнародованы.

При этом Ткаченко исключил, что из Лавры могли что-то вывезти на машинах – авто проверяют.

"Есть вопрос относительно мощей, которые находятся в пещерах, но сейчас доступ к пещерам перекрыт. Поэтому я надеюсь, что ничего криминального не будет. Если будет, то ответственность немедленно", – отметил министр.

Добавим, Ткаченко рассказал, что из-за действий наместника Почаевской лавры будет открыто уголовное производство в связи с препятствованием пользования имуществом государства.

«Руководителем Почаевской лавры подан иск в суд относительно того, чтобы вернули церковь, с которой закончилось соглашение о пользовании УПЦ (МП) на территории лавры», - заявлял министр.

По его словам, священник, который руководит в Почаевской лавре, не допустил представителей заповедника в церковь.

В свою очередь украинцы, комментируя выселение УПЦ МП из лавры, высказывают уверенность, что уголовная ответственность все-таки будет.

«Выходит, что разбираться начнут когда они уже все вывезут. Это в нашем стиле»,

«Плевать они хотели на ответственность. Ответ будет – не знаем, не видели и под опись ничего не принимали»,

«Сначала дадут украсть и убежать, потом откроют уголовное производство, типа».

Напомним, в УПЦ МП жалуются, что им закрыли доступ к пещерам и мощам Лавры.

Также сообщалось, что у УПЦ МП также могут забрать Почаевскую лавру.

Кроме того, Politeka.net писала, что "Паша Мерседес" сорвался на угрозы из-за выселения.