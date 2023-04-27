Оператор lifecell, по словам обиженного клиента, не ценит своих постоянных абонентов, пишет Politeka.net.

Так, по словам уже бывшего абонента lifecell по имени Андрей, ему нравился этот оператор.

«В отличие от "Киевстар" интернет работал без нареканий и не пропадал, плюс 200 минут на номера других операторов и безлимит звонков в сети lifecell – были приятным бонусом к интернету», – рассказал Андрей на Первом независимом сайте отзывов Украины о своих впечатлениях от услуг lifecell.

Однако от lifecell пришлось отказаться. И причина этого – повторное повышение цены.

«Перестал пользоваться буквально несколько месяцев назад – после повторного повышения цены на тарифный план (вырос с 175/мес до 325 грн/мес.)», – сообщил уже бывший абонент lifecell.

Мужчина отмечает, что таким образом, мобильный оператор lifecell демонстрирует, что своих клиентов он не ценит.

По мнению Андрея, lifecell мог, например, ввести программу со специальными персональными предложениями для тех, кто достаточно долгое время пользуется вашими услугами.

«Не менее четырех лет был с этим оператором», – уточнил мужчина, добавляя, что впрочем ни разу не сталкивался с проблемой непонятного снятия средств со счета.

Указывая на недостатки lifecell, Андрей назвал единственный – «не ценят постоянных клиентов».

Напомним, операторы мобильной связи изменяют правила и цены.

Также сообщалось, что количество штрафов резко увеличится – появилось срочное предупреждение.

Кроме того, Politeka.net писала, что Киевстар заблокировал некоторых абонентов.