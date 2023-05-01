У абонента мобильного оператора Lifecell произошла неприятная ситуация, поэтому она предупредила и других абонентов.

Абонентка Lifecell сообщила, что у нее со счета странным образом пропали деньги, пишет Politeka.net.

По словам женщины, с 7 апреля она каждый день получала смс с номера 846 с «глупыми вопросами».

«Поскольку я никогда не играю в азартные игры с оператором, выключила звук получения смс и успокоилась. А не нужно было. Деньги со счета пропали. Немного, но неприятно», – рассказывает абонентка Lifecell на Первом независимом сайате отзывов Украины.

Пообщаться с представителем Lifecell оказалось нереально, говорит женщина. Поначалу бот Lifecell ответил, что по ее номеру платных подписок нет.

«Я не отступала и наконец-то мне признались. Подключена акция «поймай удачу» смс платные – 6 гривен одно. Я общалась с Еленой, Оксаной и Михаилом и, бинго!!! ООО "Мобайл консалтинг групп" является организатором данной акции. Которую мне подключили без моего участия», - рассказывает абонент Lifecell.

Мошенничество, по словам женщины, прекратилось после того, как она дважды отправила на номер 846 свое требование.

«Со сменой тарифов вообще странные вещи творятся. Пишут, что переподключение платно, но это не так. Будьте осторожны с лаймами. Я думаю покинуть этих мошенников. Единственное, что сдерживает, там, где я живу Киевстар еще хуже работает», - призналась абонентка Lifecell.

Напомним, операторы мобильной связи изменяют правила и цены.

Кроме того, Politeka.net писала, что Киевстар заблокировал некоторых абонентов.

Также сообщалось, что абоненты жалуются на "Киевстар".