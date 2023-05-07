Навіть мінімальне здешевлення продуктів харчування зараз тішить. Адже за минулий рік ціни на продукти зросли загалом на 35%. В Україні ціни на популярний овоч у тепличних комінатах впали одразу на 14% порівняно з минулим тижнем. Те саме здешевлення спостерігається в магазинах, судячи з інформації Мінфіну.

Зокрема, за інформацією Мінфіну, огірки в магазинах продають у середньому по 119 гривень. Минулого місяця їх пропонували купити за 184,63 грн.

Здешевлення також спостерігається у ціновому сегменті на сорти колючих та гладких огірків. Зокрема, колючі огірки в середньому продають по 99,90 грн., а місяцем раніше їх продавали по 209,90 грн. за кілограм. Щодо гладких огірків, то їх у середньому купити можна по 106,15 грн., а місяцем раніше за кілограм цього сорту потрібно було віддати 132,17 грн.

За інформацією аграріїв EastFruit, тепличні комбінати продають огірки від 60 до 110 гривень за кілограм. А це в середньому на 14% дешевше, ніж наприкінці минулого тижня. Експерти кажуть, що чергове здешевлення огірка на українському ринку пов'язане з тим, що більшість стаціонарних комбінатів уже вийшли на повну потужність.

При цьому незважаючи на здешевлення тепличного огірка, продукція в Україні пропонується до продажу в середньому в 1,6 раза дорожче, ніж на початку травня минулого року.

Нагадаємо, що популярні овочі порадували здешевленням.

Як Politeka повідомляла, ціна на популярний продукт поповзла нагору, що стає делікатесом для українців.

Також Politeka писала, скільки заплатимо за сир, масло та інші продукти.