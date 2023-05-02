Після різкого подорожчання м'ясних продуктів у квітні спостерігалося здешевлення на сало. Але щастя тривало не довго, адже ціни знову поповзли нагору. Це зробить із даних, які були опубільковані на сайті Мінфіну.

У той час, як багато українців зараз живуть на одну допомогу чи пенсію - на жаль, ціни на продукти харчування зростають практично без зупинки. Жоден українець не знає, які цінники побачить після чергового походу за покупками. Адже вартість популярних продуктів постійно змінюється.

Наприклад, звичне для українця сало вже можна вважати делікатесом. Так, станом на 2 квітня вартість солоного сала в середньому сягає позначки 263,10 гривень, а місяцем раніше воно коштувало дешевше - 261,27 гривень. У той же час, домашнє сало подорожчало вже на 9 гривень і зараз коштує 189,00 гривень за килогром.

Як прогнозує аналітик асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" (УКАБ) Максим Гопка, ціни на м'ясо, сало й надалі, швидше за все, зростатимуть. За його словами, ціни на м'ясні продукти залежатимуть насамперед від кількох факторів.

Зокрема від вартості енергоресурсів, кормів, вітамінів, обсягу імпортних поставок, інфляції, а також індексу споживчих цін.

Нагадаємо також, що українців попередили про відчутне подорожчання продуктів перед Великоднем.

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