После резкого подорожания мясных продуктов, в апреле наблюдалось удешевление на сало. Но счастье продлилось не долго, ведь цены снова поползли вверх. Это сделует из данных, которые были опубиликованы на сайте Минфина.

В то время как многие украинцы сейчас живут на одну помощь или пенсию - к сожалению, цены на продукты питания растут практически без остановки. Ни один украинец не знает, какие ценники увидит после очередного похода за покупками. Ведь стоимость популярных продуктов постоянно меняется.

Например, привычное для украинце сало уже можно считать деликатесом. Так, по состоянию на 2 апреля стоимость соленого сала в среднем достигает отметки в 263,10 гривен, а месяцем ранее оно стоило дешевле - 261,27 гривен. В то же самое время, сало домашнее подорожало уже на 9 гривен и сейчас стоит 189,00 гривен за килограмм.

Как прогнозирует аналитик ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ) Максим Гопка, цены на мясо, сало и дальше, скорее всего, будут расти. По его словам, цены на мясные продукты будут зависеть в первую очередь от нескольких факторов.

В частности, от стоимости энергоресурсов, кормов, витаминов, объема импортных поставок, инфляции, а также индекса потребительских цен.

Напомним также, что украинцев предупредили об ощутимом подорожании продуктов перед Пасхой.

Также Politeka сообщала, что стоимость базовых продуктов изменилась – какие сейчас цены в магазинах на муку, сахар и соль.

Кроме того, Politeka.net писала, что важный овощ вслед за яйцами и гречкой стал "золотым".