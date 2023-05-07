Даже минимальное удешевление продуктов питания сейчас радует. Ведь за прошедший год цены на продукты выросли в целом на 35%. В Украине цены на популярный овощ в тепличных коминатах упали сразу на 14% по сравнению с прошлой неделей. То же самое удешевление наблюдается в магазинах, судя по информации Минфина.

В частности, по информации Минфина огурцы в магазинах продают в среднем по 119 гривен. В прошлом месяце их предлагали купить по 184,63 грн.

Удешевление также наблюдается в ценовом сегменте на сорта колючих и гладких огурцов. В частности колючие огурцы в среднем продают по 99,90 грн., а месяцем ранее их продавали по 209,90 грн. за килограм. Что касается гладких огурцов, то их в среднем купить можно по 106,15 грн., а месяцем ранее за килограмм этого сорта нужно было отдать 132,17 грн.

По информации аграриев "EastFruit", тепличные комбинаты продают огурцы от 60 до 110 гривен за килограмм. А это в среднем на 14% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели. Эксперты говорят, что очередное удешевление огурца на украинском рынке связано с тем, что большинство стационарных комбинатов уже вышли на полную мощность.

При этом несмотря на удешевление тепличного огурца, данная продукция в Украине предлагается к продаже в среднем в 1,6 раза дороже, чем в начале мая прошлого года.

Напомним также, что популярные овощи порадовали удешевлением.

Як Politeka сообщала, цена на популярный продукт поползла вверх, что становится деликатесом для украинцев.

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