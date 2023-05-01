Українські супермаркети знизили ціни на популярну молочку, і тепер її можна купити дешевше.

Ціни на багато продуктів в Україні зросли з початку вторгнення росії в Україну. Вартість багатьох овочів, фруктів та м'ясних виробів все повзе нагору. Тому приємно тішить, коли цінники деякої молочки почали падати вниз. Про це свідчать дані опубліковані Мінфіном .

Так, Мінфін надав інформацію про ціну за пачку сиру на 300 грамів торгової марки "Простоквашино" 9%. Загалом її продають за 60,85 грн. Якщо порівнювати цінники із попереднім місяцем, то вартість сиру знизилася майже на 5 гривень.

Що стосується пачки вершкового масла торгової марки "Яготинське" 73%, то тут ціна також змінилася. Вже в перший день травня воно здешевшало і з 70,85 грн. та почало продаватися за 69,88 грн.

Крім того, невеликим здешевленням порадував сир плавлений торгової марки "Весела Корівка" вершковий 38%. Його зараз можна купити у середньому за 17,62 грн. У березні ж ціна була дорожчою і сирок продавався за 18,19 грн.

При цьому сир плавлений "Ферма Дружба 55%" подорожчав порівняно із березнем. Середній цінник на товар збільшився з 17,43 до 18,22 гривні за 70 грам.

Значних цінових змін не відбулося з вартістю кефіру. Так, кефір "Селянський 2,5%" на 950 мл зараз у середньому продають за 39,37 грн., а місяцем раніше за 39,68 грн.

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