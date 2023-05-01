Украинские супермаркеты снизили цены на популярную молочку и теперь ее можно купить дешевле.

Цены на многие продукты в Украине выросли с начала вторжения рф на Украину. Стоимость многих овощей, фруктов и мясных выробов все ползет вверх. Потому приятно радует, когда ценники некоторой молочки начали падать вниз. Об этом свидетельствуют данные опубликованные Минфином.

Так, Минфин предоставил информацию о цене за пачку творога на 300 грамм торговой марки "Простоквашино" 9%. В среднем ее продают за 60,85 грн. Если сравнивать ценники с предыдущим месяцем, то стоимость творога снизилась почти на 5 гривен.

Что каксается пачки масла сливочного торговой марки "Яготинское" 73%, то здесь цена также изменилась. Уже в первый день мая оно удешевело и с 70,85 грн. и стало продаваться за 69,88 грн.

Кроме того, небольшим удешевлением порадовал сыр плавленый торговой марки "Весела Корівка" сливочный 38%. Его сейчас можно купить в среднем за 17,62 грн. В марте же цена была дороже и сырок продавался по 18,19 грн.

При этом сыр плавленый "Ферма Дружба 55%" подорожал по сравнению с мартом. Средний ценник на продукт увеличился с 17,43 до 18,22 гривны за 70 грамм.

Значительных ценовых изменений не произошло со стоимостью кефира. Так, кефир "Селянский 2,5%" на 950 мл сейчас в среднем продают за 39,37 грн, а месяцем ранее за 39,68 грн.

Напомним также, что украинцев предупредили об ощутимом подорожании продуктов перед Пасхой.

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