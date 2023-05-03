Цього року звичні для українців продукти не тішать своїми цінами. Навіть овочі, до яких звикли багато мешканців України, стали незрівнянно дорожчими, порівняно з довоєнним часом. Йдеться про помідори та огірки. Судячи з даних Мінфіну, вже у перші дні травня ціна на деякі сорти цих овочів зросла у рази.
Так, рожеві помідори зараз продають у середньому по 154,93 грн. за кілограм. У квітні ціна на цей сорт томатів коштувала 145,88 грн. У той же час кілограм томатів сливка зараз в середньому пропонують купити по 150,10 грн. У квітні їх можна було купити дешевше, тоді їхня вартість сягала в середньому 148,71 грн.
Єдиний сорт томатів, які впали в ціні – це червоні помідори. У квітні магазини продавали цей овоч по 98,30 грн. Тепер у магазин їх можна купити за 82,42 грн.
Щодо огірків, то цінники на них також змінилися, але навпаки у бік здешевлення. Наприклад, колючі огірки зараз можна в середньому купити по 99,90 грн., а у квітні їх продавали по 210,90 грн. До того ж, огірки гладкі продають у травні по 107,18 грн., а у квітні цінники на такі були вищими – 132,17 грн.
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За прогнозами експертів "24 Каналу", ціни на овочі подорожчають до кінця весни ще на 5-10%. Проте вже влітку, ймовірно, відбудеться значний ціновий спад.
Нагадаємо також, що українців попередили про відчутне подорожчання продуктів перед Великоднем.
Також Politeka повідомляла, що вартість базових продуктів змінилася – які тепер ціни в магазинах на борошно, цукор та сіль.
Крім того, Politeka.net писала, що важливий овоч слідом за яйцями та гречкою став "золотим".