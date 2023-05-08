Є спосіб, як самостійно збільшити собі пенсію без жодних попередніх грошових вкладень.

У березні українцям перерахували пенсії, під індексацію потрапило 10 мільйонів українців. Проте існує спосіб збільшення пенсійних виплат, не чекаючи на перерахунок виплат для українських пенсіонерів. Про це йдеться у Законі "Про загальнообов'язкове пенсійне страхування".

Зокрема, українець, який хоче претендувати на великі виплати, має вийти на заслужений відпочинок пізніше за родове вік. Це означає, що пенсія ставатиме більше з кожним опрацьованим місяцем.

Таким чином, якщо українець пропрацював додатково ще п'ять років, то йому має додати за кожен відпрацьований місяць 0,5%. При цьому, якщо пенсіонер попрацював додатково більше п'яти років, то відсоток зросте на місяць до 0,75%.

Виходить, що український пенсіонер, який піде на пенсію на 5 років пізніше, збільшить виплати на 50%.

Варто також зазначити, що на початку весни пенсіонерам, які після попереднього перерахунку пенсії продовжували працювати та на 1 березня 2023 року придбали 24 місяці страхового стажу, перерахували виплати.

Додатковою умовою була відсутність попереднього перерахування протягом двох років. Тоді українцям додали від 100 до 1500 гривень.

Нагадаємо, деяким пенсіонерам передбачено більше грошей, що потрібно знати.

Як Politeka повідомляла, кому з українців можуть скасувати виплати, подробиці постанови.

Також Politeka писала про новий вид пенсій в Україні, благодійником може стати будь-який.