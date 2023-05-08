Есть способ, как самостоятельно увеличить себе пенсию без предварительных денежных вложений.

В марте украинцам пересчитали пенсии, под индексацию попали 10 миллионов украинцев. Однако существует способ увеличения пенсионных выплат, не дожидаясь перерасчета выплат для украинских пенсионеров. Об этом говорится в Законе "Об общеобязательном пенсионном страховании".

В частности, украинец, который хочет претендовать на большие выплаты, должен выйти на заслуженный отдых позже пологового возвраста. Это означает, что пенсия будет становиться больше с каждым проработанным месяцем.

Таким образом, если украинец проработал дополнительно еще пять лет, то ему должны прибавить за каждый отработанный месяц 0,5%. При этом, если пенсионер поработал дополнительно больше пяти лет, топроцент вырастет в месяц до 0,75%.

Получается, что украинский пенсионер, который уйдет на пенсию на 5 лет позже, увеличит свои выплаты на 50%.

Стоит также отметить, что в начале весны пенсионерам, которые после предварительного перерасчета пенсии продолжали работать и на 1 марта 2023 года приобрели 24 месяца страхового стажа, перечислили выплаты.

Дополнительным условием было отсутствие предварительного перечисления в течение двух лет. Тогда украинцам добавили от 100 до 1500 гривен.

Напомним, некоторым пенсионерам предусмотрено больше денег, что нужно знать.

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