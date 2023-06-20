Як повідомили у Газопостачальній компанії «Нафтогаз України», це одне з найпоширеніших звернень клієнтів до їхнього контакт центру, співробітники якого лише за минулий тиждень опрацювали понад 85 тисяч дзвінків.

У такому випадку «Нафтогаз» рекомендує українцям звернутись до міськ- чи облгазу та зробити звірку.

Акт звірки також можна переглянути та роздрукувати в особистому кабінеті my.gas.ua. у розділі «Послуги онлайн» (опція «Документи»), через чатботи GASUA у Viber , Telegram а також NaftogazGasSupply у Facebook Messenger.

У свою чергу, українці скаржаться, що вирішити питання стосовно некоректних даних у платіжках не так просто, як здається.

«Якщо у Вас некоректні показники, беріть гроші , їдьте в газову, вистійте чергу, почуйте що про Вас думають оточуючі, потім почуйте що по фактичним показникам Вашого лічильника, цифри неправильні, що правильні цифри, всупереч Закону про захист прав споживачів, у газконторі, бо вони зсилаються на Постанову Кабміну, ( Верховенство закону їх не цікавить).... Скажуть просто заплатіть і все... Щось, комусь, пояснити -не можливо.... Спасіння утопаючих, справа рук самих потопаючих.... Вам треба - Ви ходіть, а ми в затишних кабінетах тільки гроші збираем, тому не заважайте... Звідки така неповага до тих, що фактично годують, зрозуміти не можна...»,

«Мені дуже "подобається" як нараховують зайві кубометри. Три місяці показники не змінювались, а потім раптом нарахувались 13 кубів. Я поїхала вияснити звідкіля у них така інформація. Виявилось, що від мене не прийшли показники, і вона нарахували "по середньому". Щоб було зрозуміло, то за весь період коли перейшли до нафтогазу, то в місяць витрачалося не більше 1 куба. І "середнє" ніяк не могло бути 13. Коли я показала свої повідомлення, що я відправляла показники, і вони були прийняті, то вже легенда змінилась: у них виявляється був збій програми... Другий раз за 4 місяці»,

«У будь-яку службу можна звернутися і тобі нададуть допомогу, тільки в не Газову контору»,

«Як по тим телефонам можна зробити звірку? Там немає можливості поговорити з оператором. Я з квітня місяця 2023 р не проживаю в Україні,перед виїздом розрахувалася за спожитий газ,але на мою адресу продовжують йти квитанції із заборгованістю із вимогою оплатити її, інакше суд…Як поговорити із оператором і вияснити цю ситуацію?».

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