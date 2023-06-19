«Нафтогаз України» пояснив, куди українцям звератись, якщо вони не згодні з з нарахуваннями та об'ємами.

Таким чином «Нафтогаз» відреагував на нові скарги клієнтів, пише Politeka.net.

«Ви б спочатку вирішили проблему з фейковими боргами»,

«Тепер уже "новий"-старий постачальник малює борги. Чому я повинен оплачувати лишніх 220 кубометрів?»,

«За доставку газу нарахували суму не за 12 місяців, а за 13. Відколи рік має 13 місяців? Слів не підібрати...», - обурюються споживачі газу на офіційній сторінці "Нафтогазу" в Facebook.

У «Нафтогазі», реагуючи на скарги, запевнили, що компанія ГК «Нафтогаз України» є постачальником газу, та не нараховує об’єми газу.

«Саме облгази (оператори ГРМ) відповідають за облік та нарахування об’ємів газу. Показники лічильника щомісяця надходять Вашому оператору ГРМ», - підкреслили в «Нафтогазі».

Якщо людина не згодна з нарахуваннями та об'ємами, які «Нафтогазу» передав облгаз, необхідно звертатись саме до них.

«Потім якщо за Вашим рахунком оператор ГРМ зробить корегування об'ємів, то вони повинні передати ці данні нам. Після того, як ми отримаємо ці дані, за Вашим особовим рахунком буде здійснено перерахунок але у наступному місяці після місяця отримання скорегованих об'ємів», - пояснили в ГК «Нафтогаз».

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