Клієнти «Нафтогаз України» зтикнулися з проблемою, на яку вже неодноразово скаржились.

Так, одна клієнток повідомила «Нафтогазу», що було виставлено борг, якого, нібито не може бути.

«Виставили борг батькам. Все оплачено. Жах», - розповіла жінка на офіційній сторінці «Нафтогаз Україна» в Facebook.

У свою чергу інша клієнтка повідомила, що в неї не пройшла оплата за три місяці:

«У травні не сплатила, бо не зрозуміло куди ті гроші пішли. Сплачувала як завжди, через Приват24. Скажіть, будь ласка, що робити?».

Ще одна жінка розповіла, що облгаз завищує показники:

«В мене знову в особистому кабінеті не співпадають показники об'єму газу між моїми та показниками облгазу. Облгаз виставляє на 7 кубів більше. Це знов повторюється».

Додамо, компанія ГК «Нафтогаз України» є постачальником газу, та не нараховує об’єми газу. Саме облгази (оператори ГРМ) відповідають за облік та нарахування об’ємів газу.

«Якщо Ви не згодні з нарахуваннями та об'ємами, які нам передав Ваш облгаз - зверніться, до них. Потім якщо за Вашим рахунком оператор ГРМ зробить корегування об'ємів, то вони повинні передати ці данні нам. Після того, як ми отримаємо ці дані, за Вашим особовим рахунком буде здійснено перерахунок але у наступному місяці після місяця отримання скорегованих об'ємів», - пояснював «Нафтогаз» обуреним клієнтам.

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