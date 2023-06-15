Як оголосив «Нафтогаз України», рахунки за спожитий газ у травні 2023 вже сформовані, пише Politeka.net.

Також у «Нафтогазі» нагадали українцям про важливість своєчасної оплати квитанцій ГК «Нафтогаз України».

Отримати платіжку можна в особистому кабінеті на my.gas.ua, у чатботі GASUA у Viber, Telegram і NaftogazGasSupply у Facebook Messenger; Укрпоштою після 20-го числа поточного місяця, але лише в тих областях, де відсутні активні бойові дії, а також у терміналах самообслуговування ПриватБанк, Ощадбанк та EasyPay і відділеннях Ощадбанк, Нова пошта та ПУМБ.

У «Нафтогазі» крім того вирішили нагадати, що усі їхні клієнти отримують газ відповідно до річного тарифного плану «Фіксований».

Період його дії складає: з 1 травня 2023 року по 1 травня 2024 року включно.

Ціна тарифу «Фіксований» від Нафтогаза становить 7,96 грн за куб.м. Підключення до тарифу відбувається автоматично.

Також у «Нафтогазі» зробили важливе уточнення щодо встановлення лічильника:

«За технічне обслуговування газового обладнання відповідає місцевий оператор ГРМ (облгаз). Тому з питанням що до встановлення лічильника радимо звернутися саме до них».

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Також повідомлялось, що споживачі жорстко поставили "Нафтогаз" на місце.

Крім того, Politeka.net писала, що "Нафтогаз" розлютим українцям, підказавши, що робити, якщо недостатньо грошей на оплату "комуналки".