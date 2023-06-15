Как объявил «Нафтогаз Украины», счета за потребленный газ в мае 2023 года уже сформированы, пишет Politeka.net.

Также в "Нафтогазе" напомнили украинцам о важности своевременной оплаты квитанций ГК "Нафтогаз Украины".

Получить платежку можно в личном кабинете на my.gas.ua, в чате GASUA у Viber, Telegram и NaftogazGasSupply в Facebook Messenger; Укрпочтой после 20 числа текущего месяца, но только в тех областях, где отсутствуют активные боевые действия, а также в терминалах самообслуживания ПриватБанк, Ощадбанк и EasyPay и отделениях Ощадбанк, Новая почта и ПУМБ.

В «Нафтогазе» также решили напомнить, что все их клиенты получают газ в соответствии с годовым тарифным планом «Фиксированный».

Период его действия составляет: с 1 мая 2023 по 1 мая 2024 включительно.

Цена тарифа "Фиксированный" от Нафтогаза составляет 7,96 грн за куб.м. Подключение к тарифу производится автоматически.

Также в «Нафтогазе» сделали важное уточнение по установке счетчика:

«За техническое обслуживание газового оборудования отвечает местный оператор ГРМ (облгаз). Поэтому с вопросом об установке счетчика советуем обратиться именно к ним».

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Также сообщалось, что потребители жестко поставили "Нафтогаз" на место.

Кроме того, Politeka.net писала, что "Нафтогаз" рассердил украиинцев, подсказав, что делать, если недостаточно денег на оплату "коммуналки".