Днями «Нафтогаз України» повідомив, що за травень було оброблено майже 590 000 дзвінків, пише Politeka.net.

«Контакт-центр продовжує приймати звернення клієнтів в умовах війни», - похвалилися в «Нафтогазі.

Також у компанії уточнили, що найчастіше клієнти зверталися з питаннями відносно стану рахунку, пошуку або повернення коштів, зміни власника за адресою, номеру особового рахунку, передачі показників лічильника

«Звертаємо вашу увагу, що під час повітряної тривоги наші колеги так само йдуть в укриття, адже безпека понад усе!», - попередили в «Нафтогазі».

Реагучи на цю інформацію, дехто з українців запевнив «Нафтогаз», що кількість дзвінків навпаки свідчить про велику кількість проблем, з якими зтикаються споживачі.

«І чому ви радієте, чим хвалитесь? Це великий мінус вашої роботи, що майже півмільйона дзвінків за місяць. Це говорить про якість вашої роботи, що люди змушені добиватися».

Також споживач поскаржився, що він особисто п'ять місяців і дзвонив, і писав, щоб вирішити пустякове питання.

«Але ваш бюрократизм не переможний. Вам це в радість, коли люди нервують. То дасть Бог, воно вам воздасться, вам і вашим дітям», - зазначив обурений споживач.

Інший споживач висказав «Нафтогазу» з приводу плати щей за дзвінок:

«Така потужна компанія, паперові кольорові повідомлення про стан рахунку за місяць, а безкоштовного телефона 0-800.. чомусь не видно в списку для дзвінків. Щоб без втрати грошей такі дзвінки можна було робити. Якщо абоненти звертаються по питанням газу, то чому абоненти повинні платити за такі дзвінки, коли є питання значит щось не доопрацювали в роботі, а, значить, це питання і гроші компанії. Так буде вигідно робити, щоб менше витрачати на дзвінки, а значить, робота буде на більшому рівні ніж була».

Ще одна споживачка зазначила, що «телефони не працюють» і поскаржилась Нафтогазу, що вона не користується газом вже два роки, однак все одно отримує рахунки.

«…Не ускладнюйте життя людям і не нараховуйте, і не шліть мені борги незвісно за що. Я усюди пишу вам відстаньте від мене! Не користуюся, не проживаю, бо в мене біда. Вишліть мені діючий номер тел., а не відмазку. Совісті немаєте!».

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