Разъяренные потребители обругали «Нафтогаз Украины» и указали газоснабжающей компании на их недостатки в работе.

На днях "Нафтогаз Украины" сообщил, что за май было обработано почти 590 000 звонков, пишет Politeka.net.

"Контакт-центр продолжает принимать обращения клиентов в условиях войны", - похвастались в "Нафтогазе".

Также в компании уточнили, что чаще всего клиенты обращались с вопросами относительно состояния счета, поиска или возврата средств, смены владельца по адресу, номера лицевого счета, передачи показателей счетчика.

«Обращаем ваше внимание, что во время воздушной тревоги наши коллеги так же идут в укрытие, ведь безопасность превыше всего!», - предупредили в «Нафтогазе».

Реагируя на эту информацию, некоторые украинцы заверили «Нафтогаз», что количество звонков наоборот свидетельствует о большом количестве проблем, с которыми сталкиваются потребители.

«И почему вы радуетесь, чем хвастаетесь? Это большой минус вашей работы, что почти полмиллиона звонков в месяц. Это говорит о качестве вашей работы, которой люди вынуждены добиваться».

Также потребитель пожаловался, что он лично пять месяцев и звонил, и писал, чтобы решить пустяковый вопрос.

«Но ваш бюрократизм не победоносный. Вам это в радость, когда люди нервничают. Это даст Бог, оно вам воздастся, вам и вашим детям», - отметил возмущенный потребитель.

Другой потребитель высказал «Нафтогазу» по поводу платы за звонок:

«Такая мощная компания, бумажные цветные сообщения о состоянии счета за месяц, а бесплатного телефона 0-800… почему-то не видно в списке для звонков. Чтобы без потери денег, такие звонки можно было делать. Если абоненты обращаются по вопросам газа, то почему абоненты должны платить за такие звонки, когда есть вопросы, значит, что-то не доработали в работе, а, значит, это вопросы и деньги компании. Так будет выгодно делать, чтобы меньше тратить на звонки, а значит, работа будет на большем уровне, чем была» .

Еще одна потребительница отметила, что «телефоны не работают» и пожаловалась Нафтогазу, что она не пользуется газом уже два года, однако все равно получает счета.

«…Не усложняйте жизнь людям и не начисляйте, и не шлите мне долги, неизвестно за что. Я всюду пишу вам отстаньте от меня! Не пользуюсь, не проживаю, потому что у меня беда. Вышлите мне действующий номер тел., а не отмазку. Совести не имеете!» .

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