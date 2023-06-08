На офіційній сторінці «Нафтогаз України» жінка повідомила, що її дістають претензіями, яких не може бути. Мовляв, їй приписують борг, якого насправді не існує.

«Чому я повинна вам сплатити борг, якого я не маю і ніколи немала!...А ви його переписуєте вже чотири місяці на кожний поточний місяць в розмірі 196.98 гр. Жоден телефон ваш контактний не працює!.. До Вас всіх не можливо дістатися!», - повідомила жінка.

Клієнтка закликала «Нафтогаз України» надати їй інформацію, хто приймає фото всіх її лічильників за останні шість місяців.

«Щоби ви зрозуміли в мене ведеться документація за 18 років. А, ви телефонуєте мені і вимагаєте сплатити цей борг за три дні!», - поскаржилась «Нафтогазу» споживачка.

Жінка підкреслила, що вимагає позбавити її від проблем, які не мають до неї відношення. В іншому випадку вона буде скаржитись КРУ.

У «Нафтогазі» відреагували на скаргу, зазначивши, що їм прикро через винекнення такої ситуації.

«ГК «Нафтогаз України» є постачальником газу. Облгази (оператори ГРМ) відповідають за прийняття показів лічильника, облік та нарахування об’ємів газу, а також послуги з розподілу (транспортування) газу, технічне обслуговування газової мережі та обладнання. Розрахунок суми до оплати за постачання газу проводиться виключно на основі даних від облгазу», - повідомили в «Нафтогазі».

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